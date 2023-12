“Jamás me he sentido presionada”: Kel Calderón habla sobre sus planes de matrimoino con Renzo Tissinetti

Kel Calderón se refirió a muchos aspectos de su vida personal, entre ellas su relación con el chef Renzo Tissinetti, sus planes de matrimonio y la maternidad.

Cabe recordar que la relación con su actual pololo comenzó en junio del 2022, y de vez en cuando comparte postales con el dueño del restaurante “Malva Loca”.

Ahora, en una conversación con BioBioChile, la hija de Raquel Argandoña reveló que ya pasó esa etapa en donde le preocupa que le digan de sus parejas, las comparaciones y las presiones de las demás personas.

“He tenido relaciones de todo tipo: súper públicas, con gente que trabaja en el medio, con gente que no trabaja en el medio, relaciones que no se ha sabido nada. Pero creo que ya teniendo más de 30 años (ya no pienso en) “¿y si termino ahora cómo lo ‘des presento’? ¿Y va a salir el cahuín por acá y si nos damos un tiempo, la gente no va a saber?’”, afirmó al medio.

“Al final fue como ‘Ya, hay gente terminando relaciones constantemente. Siento que se normalizó y me ayudó a normalizarlo, ya no quiero que sea una preocupación”.

Por este motivo, Kel aseguró que ha vivido su relación de la manera “más normal posible. Y si un día se acaba, tampoco me veo sacando un comunicado, pero imagino que la gente eventualmente se dará cuenta”.

La presión de sus seguidores

Aunque ella tiene bien claro cómo quiere vivir su relación, no faltan los comentarios de los cibernautas quienes la critican por no tener hijos a su edad.

“Lo que me pasa, porque ya cumplí los 30, es que me dicen como ‘pucha, ya no tuviste hijos’ y ‘nunca te casaste’, ‘y tantos pololos que tuviste’ y es como si estuviera muerta”, contó.

“Para mí, que siempre hablo de mí como ‘cuando sea grande’ que es ridículo porque ya soy grande, pero jamás me he sentido presionada a casarme. De hecho, soy de las que todavía no me quiero casar y creo que ya no hay momentos”, explicó con respecto a este tema.

“Hoy día hay tantas opciones. Si me quiero casar, si mi pareja no se quiere casar, si nos volvemos locos y nos casamos un día o si nos dan ganas de tener hijos, o si después no queremos tener hijos, si queremos adoptar, no sé, hay opciones hasta de vientre de alquiler, hay tantas formas de hacer familia hoy que no estoy dispuesta a que ninguna presión social me diga (como vivir)”, sentenció Kel Calderón.