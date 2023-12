Millaray aclaró los rumores de supuesta “mala onda” que tendría con Diana Bolocco

En el reciente capítulo de “El Purgatorio”, Millaray Viera, animadora y cantante, abordó el supuesto conflicto con Diana Bolocco, la figura de Canal 13.

En el comienzo del programa, Viera abordó la polémica surgida tras la reciente edición de la Teletón. Mucho se especuló sobre el supuesto “protagonismo” de la hija de Gervasio, quien pese a no ser parte de algún canal en específico, las cámaras la enfocaron en varios momentos a lo largo de la jornada.

Sin embargo, Millaray dejó en claro que no existe ningún favoritismo hacia ella de parte de Mario Kreutzberger.

“Decían que era porque había sido amigo de mi padre. Mi padre murió hace 33 años y yo tengo 36. Eso quiere decir que yo no vi a Don Francisco entre los 2 y los 32 años”, explicó.

Más tarde, la animadora fue consultada sobre un supuesto conflicto entre ella y Diana Bolocco, que habría surgido tras la llegada de Bolocco a CHV y por consiguiente, el desplazamiento de Milla.

Viera quiso desmentir cualquier malentendido. “Ella llega después de que yo me voy, no alcanzamos a cruzarnos. Yo renuncié, así que no va por ahí”, explicó Viera, despejando así cualquier duda sobre posibles tensiones laborales.

Con elogios hacia Diana Bolocco, Millaray destacó su profesionalismo y seguridad, descartando la idea de competencia o inseguridades. “No es mi estilo y tampoco el de ella. La encuentro tremenda animadora y profesional. Me parece una mujer súper respetuosa y creo que es muy segura de sí misma. No creo que sea una mujer que se siente insegura por la presencia de otra animadora”, cerró.