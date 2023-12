Millaray Viera sobre ser la supuesta “regalona” de Don Francisco: “Decían que era porque había sido amigo de mi padre”

Millaray Viera volvió a las pantallas de la televisión para ser parte del programa “El Purgatorio”. En el espacio de Canal 13, la animadora se refirió a los supuestos rumores sobre un supuesto favoritismo de parte de Mario Kreutzberger (Don Francisco) en la última edición de La Teletón.

Sobre esto, la comunicadora contó que: “Todo empezó con el rumor de que había cierta molestia y eso lo vi en la Quinta Vergara, ya estaban saliendo esas noticias. Estaba a punto de salir al escenario. Uno se cuestiona un montón de cosas”, aseguró de entrada.

“A la mayoría de animadores que están en televisión, que los conozco desde hace un buen tiempo, todos fueron muy amables conmigo. Esa es la única realidad que yo conozco”, sostuvo.

Sin embargo, el rumor se salió de las manos y terminó afectándola. “Al principio no pesqué (sic) tanto, pero después fueron saliendo más cosas y se fue agrandando. Cuando salió lo de Don Francisco... no te puedo decir que fue inocuo, algo me pasó”, añadió.”

La aclaración de Millaray

Acto seguido, Millaray aclaró que no sabía dónde comenzó el malintencionado rumor y dejó en claro que “yo no soy la regalona de Don Francisco”.

“Decían que era porque había sido amigo de mi padre. Mi padre murió hace 33 años y yo tengo 36. Eso quiere decir que yo no vi a Don Francisco entre los 2 y los 32 años”, explicó.

“Cuando lo volví a ver fue siendo animadora de Teletón. He estado una vez en su casa, estaban todos los animadores también presente”, reconoció Millaray.

Finalmente, Viera reveló que junto a Don Francisco “hemos comentado de la amistad que tuvo con mi padre. Es muy emocionante poder yo participar de Teletón, él conociéndome de chiquitita”, cerró la animadora.