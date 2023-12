Naya Fácil mostró las primeras imágenes tras someterse a lipotransferencia en Colombia

La influencer Naya Fácil compartió con sus seguidores las primeras horas de su recuperación después de someterse a una nueva cirugía estética en Cali, Colombia. Aunque en primera instancia la joven aseguró que no quería volver a realizarse una “lipo”, al parecer la creadora de contenido se arrepintió, y ahora ha compartido todo este proceso en sus redes, como es costumbre.

A través de sus publicaciones en TikTok, Naya documentó cada paso de su experiencia, desde la firma del consentimiento hasta la misma cirugía, donde se realizó la extracción de grasa abdominal y de brazos para luego ser inyectada en los glúteos. En los videos, se observa a la influencer descansando en un sillón tras la operación.

Tan pronto como pudo, Naya compartió con sus seguidores cómo se sentía tras la reciente cirugía. “Yo creo que los brazos es lo más doloroso de todo el cuerpo (…) ya en un momento no podía y menos mal acá son super amables, ya estoy bien”, informó a través de su cuenta de Instagram.

Con el transcurso del día, la influencer mostró con entusiasmo los resultados de la lipotransferencia en sus glúteos, a pesar de tener que usar pañales desechables temporalmente.

La joven aseguró que ya se sentía “como nueva” y que pese al dolor, ya comenzaba a retomar la movilidad. Además aprovechó de mostrar a quien será su mejor amigo estos días: un baño portátil, contó entre risas.

Finalmente compartió un par de historias agradeciendo cómo terminó su año. “Culminando el 2023 tuneadísima. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? NADA! solo agradecer”, escribió.

“Mientras no se me desiflame el c*lo todo bien jajaja”, añadió en otra historia. “Haré lo psoible para que nos se me vaya tanto, quedó enorme como me gusta”, adelantó la influencer.

Revisa alguna de sus stories:

