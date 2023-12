Don Francisco sobre el Plebiscito 2023: “Estoy a favor de todos los que han venido a votar y en contra de aquellos que no ejercen ese derecho”

Mario Kreutzberger, también conocido como Don Francisco, dio su sincera opinión sobre el Plebiscito 2023 que se está llevando a cabo durante la jornada de este domingo.

El animador de “Sábado Gigante” tuvo una conversación con CNN Chile tras acompañar a su esposa Teresa Muchnik Rosenblum, hasta su local de votación

“Todos los eventos democráticos son algo que mantiene la democracia”, aseguró de entrada el comunicador.

“Estoy a favor de todos los que han venido a votar y en contra de aquellos que no ejercen ese derecho. Es un derecho que debemos cumplir cada uno con su opinión, me parece que está siendo de manera responsable, tranquila y democrático”, agregó.

Sobre que se haya restablecido el voto obligatorio en el país, Mario aseguró que “me parece que el voto obligatorio refleja más la opinión de todos. Me parece que el voto obligatorio es bueno”.

La actualidad nacional

Con respecto al ambiente que se vive en nuestro país, Don Francisco comentó que “depende de todos nosotros, depende de quienes nos gobiernan. No solamente me refiero al Estado en general, me refiero a los senadores, diputados, alcaldes; entre todos tenemos que generar un clima de paz, y que cada uno pueda emitir su opinión me parece lo más importante”.

En la misma línea, se refirió a la actual crisis de seguridad que apuntan algunos políticos de nuestro país, señalando que “están haciendo un gran esfuerzo todos por ponerse de acuerdo. Lo más importante es ponerse todos de acuerdo para que tengamos todos los elementos dentro de la policía y defender a la población. Hay una gran diferencia entre una población desarmada como todos nosotros, y una delincuencia armada, la policía tiene que tener muchos recursos”.

“Hay todos los sistemas democráticos para mantener a raya la delincuencia. La unión hace la fuerza, pero también tienen que existir opiniones divergentes para que el país vaya avanzando, porque la discusión también hace la luz”, reflexionó el animador.