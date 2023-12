“Ahí está la duda”: detallan los grandes cambios en matinal de CHV y que apuntan a desarmar la dupla de JC y Monserrat

Un escenario de cambios “bastante drásticos” es el que, según adelantaron en el programa de farándula “Me Late”, se avecina para el matinal “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, que el próximo año desarmaría a su actual dupla de animadores para apostar por nuevos rostros y contenidos tras la última debacle en sintonía que ha evidenciado el estelar franjeado de la señal televisiva.

Haciéndose eco de la serie de rumores que los últimos días han circulado en torno al futuro del programa de CHV, que ya oficializó la llegada del exrostro de TVN, Gino Costa, al matinal, este fin de semana fue el turno del espacio farandulero conducido por Daniel Fuenzalida para aportar con los posibles nombres que reemplazarían a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

El futuro de Julio César Rodríguez

“Chilevisión está cambiando su pauta. Hay preocupación, Monserrat y Julio. ¿Cómo está el ánimo en ese canal?”, inició Fuenzalida, quien encontró en el periodista Luis Sandoval una serie de datos que develarían el interés de los ejecutivos del canal privado en hacer borrón y cuenta nueva con uno de sus productos estrellas.

“¡Más que un ánimo, hay un terremoto en Chiolevisión!”, exclamó Sandoval, quien anticipó que CHV anunció que “se vienen cambios bastante drásticos en el matinal”.

“Al parecer, los ejecutivos querrían mover fichas y cambiar a esta dupla que ha estado liderando por cerca de tres años la televisión nacional”, afirmó.

Entre esos cambios, la llegada de Costa ya “es un hecho”. Y el futuro de la coanimadora del espacio, Monserrat Álvarez, ya estaría definido. “Llega Gino Costa y, al parecer, está de candidata también que llegue Karina Álvarez”, señaló.

“Quieren cambiar radicalmente el matinal. Y en el caso de Monserrat, ahí está la duda, porque vendrían cambios bastante drásticos. No sabemos qué fichas van a mover, pero yo le pregunté a Julio César Rodríguez y él me dice ‘yo estoy sorprendido con todo esto, porque me enteré por la prensa que llegaba Gino Costa. Esas decisiones no las comunican a nosotros’, y en el caso de su relación con Monserrat Álvarez, el animador nos aseguró que se está llevando mejor que nunca con ella”, indicó el periodista, quien descartó que el lugar de Álvarez vaya a ser ocupado por Diana Bolocco, luego que la propia animadora le afirmara que ella llegó a CHV sólo a realizar proyectos de entretención y nada de matinales, como lo hizo en su anterior paso por Mega.

