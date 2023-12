“Lo entendió”: Alessia reveló qué le dijo Américo luego de ella asegurara que la cumbia “no vendía tanto”

Alessia Traverso abordó la polémica pregunta que le realizó a Américo durante su visita a Gran Hermano, y que generó revuelo en las redes sociales. La exchica reality, conocida por su participación en The Voice, reveló a Fotech detalles sobre la conversación que tuvo posteriormente con el cantante.

La ex participante de The Voice explicó que su pregunta sobre la carrera musical de Américo se debía a su curiosidad por la música, pero no había una mala intención. “Él dijo si alguien quería hacer un comentario o una pregunta y yo, por curiosa porque me gusta mucho la música, me gustan muchos estilos; le pregunté cómo qué se sentía haber comenzado con un estilo que quizás no vendía tanto”, contó.

La cantante afirmó: “La gente al tiro me empezó a decir que estaba desprestigiando la cumbia, pero la verdad que nunca fue esa mi intención y Américo también lo entendió”. Además, destacó que su deseo era resaltar el mérito del artista por haber iniciado con un estilo menos popular y haber logrado destacarse en la escena musical chilena.

En cuanto a la reacción de Américo ante la pregunta, Alessia reveló que el cantante no solo no se sintió ofendido, sino que le propuso colaborar en un tema juntos. “Él me habló a mí, yo quedé en shock. Me acuerdo de que me llegó el mensaje y me dice ‘Alessia, qué te parece hacer una canción’, y quedé en shock”, relató la joven cantante.

“Al tiro le dije que sí, nos encontramos, conversamos y le dije: ‘¡Te juro que ese comentario no iba en mala!’, y me dijo ‘no te preocupes, lo entendí perfecto, es parte de, no te preocupes’”, relató.

La colaboración musical entre Alessia y Américo resultó en el lanzamiento de un nuevo tema titulado “Quién”. La joven cantante destacó la importancia de que Américo haya comprendido su perspectiva y que la colaboración haya surgido de manera positiva, cerrando así la controversia inicial.

“Al final eso es lo que más me interesa, que él lo haya entendido, que fue sin ninguna intención de faltarle el respeto, todo bien. Y nada, ahí conversamos, fuimos a comer, hablamos sobre lo que íbamos a hacer”, concluyó la joven.