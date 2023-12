“Hago un llamado...”: Constanza Capelli criticó posible reconocimiento a Rubén Gutiérrez

La flamante ganadora de Gran Hermano Constanza Capelli se lanzó en picada contra la página de Instagram, Infama, por nominar al exparticipante eliminado del reality, Rubén Gutiérrez, en la categoría “El escándalo del año”, tras ser expulsado del reality por sobrepasarse con Scarlette Gálvez.

A raíz de esto, la bailarina realizó un llamado a sus seguidores en redes sociales a no participar de las votaciones.

“Hago un llamado a no votar por mí en ninguna de estas categorías. Que se tome como una nominación algo tan delicado como lo que sucedió es algo para lo que yo no me voy a prestar y espero que la gente que me sigue y me quiere tampoco”, escribió en Twitter (ahora X).

La página, en tanto, se defendió de las críticas, aclarando que no apoyan no avalan en ningún caso el actuar del excarabinero.

Página defiende nominación a Rubén

“Queremos aclarar que nadie del equipo de Infama avala lo ocurrido en Gran Hermano. Todos los que están en esta categoría se deben al impacto que generó la noticia, en este caso, hasta en Argentina, donde todos los canales de farándula hablaron de esto”, escribieron.

Dentro de la categoría donde fue nominado Rubén, también se encuentra Tonka Tomicic y Parived por el Caso Relojes; Daniela Aránguiz con Maite Orsini; Pailita y Skarleth Labra, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga al ser formalizada y la scort Natthy Chilena, quien acusó al al hijo de Julio César Rodríguez de adeudarle dos servicios sexuales.