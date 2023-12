“Cómo se les ocurre”: El reclamo de Tatiana Marino contra el Servel por datos de su hijo trans

Radicada en Australia, Tatiana Merino realizó una reclamo contra el Servicio Electoral (Servel), debido a los datos de inscripción de su hijo trans Cameron Lucas quien, a pesar de haber realizado su cambio de nombre con todas las de la ley, continuaba figurando como Camila

Si bien, al comienzo de su video compartido en Tik Tok aseguró que “no es un reclamo”, dejó muy en claro que le parecía una verdadera “falta de respeto”, con todas sus letras.

“Mi hijo Cameron, que hizo una transición, cuando fuimos a inscribir su cambio en los registros, su nombre, su género, nos dijeron que iba a ser un cambio automático, en todos lados”.

Sin embargo, a pesar que en su certificado de nacimiento ya figuraba con su nombre actual Cameron Lucas, al igual que en su AFP, Fonasa, pasaporte y cédula de identidad, eso no ocurrió en los registros electorales en Australia.

“Fue al Servel online, ingresó su rut y para sorpresa, aparecía todavía como Camila Belén”.

Tatiana Merino reclama contra Servel por datos de su hijo

“¿Cómo se les ocurre que una persona que hizo una transición vaya con un carnet antiguo de una persona que ya no existe? ¿Por qué el Servel no cambia el registro?...Yo me pregunto, ¿Qué pasa en Chile en esos casos? Si tú no votas y no concurres a votar, te multan, no sé con cuanto te multarán, pero te multan porque no vas a votar. Mi pregunta es: ¿Qué pasa con las personas que han hecho una transición y que a lo mejor quieren ir a votar, pero no aparece su nombre, hay otro nombre?”, continuó.

“Ojalá que no haya otro caso de las personas que han hecho una transición y les pase esto, qué lamentable, porque yo encuentro una falta de respeto (...) es una obligación votar, menos para quien esté en transición. ¿Se espera no más o pasa la vergüenza ahí con otro carnet?”, sentenció.