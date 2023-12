¡Que no sepa Skarleth!: Aseguran que Pailita tuvo affaire con popular participante de Gran Hermano

La periodista Paula Escobar reveló en el live de Instagram Que te lo digo, junto a Sergio Rojas y Luis Sandoval, el supuesto affaire que habría tenido el cantante urbano Pailita, expareja de Skarleth Labra, junto a otra participante de Gran Hermano, nada menos que con Constanza Capelli.

Según reveló Escobar, se trató de un supuesto affaire, pero que no habría llegado a buen puerto, debido a malos entendidos con el manager de la flamante ganadora del reality, Suro Solar.

“Una fuente muy buena del circulo musical me cuenta que Pailita sí tuvo algo con Cony Capelli”, señaló.

Sin embargo, tras la buena onda entre el cantante y la bailarina, ocurrió algo que no le gustó a Pailita y le hizo la fulminante a cualquier tipo de relación.

“El punto es que este touch and go fue propiciado por Suro Solar, quien luego de eso habría empezado a filtrar un poco esta información y ahí es donde Pailita dice ‘stop’ y se indignó y no quiere saber nada más con Cony Capelli ni Suro Solar”.

Millonarios eventos de Cony

Además, la periodista reveló que Constanza tendría 15 eventos cerrados, por la suma de tres millones de pesos cada uno.

“En el que estuvo en Concepción, tengo entendido que fueron $5 millones. Y la tajada de Suro es el 20 por ciento, por evento”.