“Yo no sabía...”: Pincoya aclaró por qué Constanza Capelli no fue al cumpleaños de su hijo

La exparticipante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, finalmente aclaró el motivo por el cual su amiga y excompañera de reality, Constanza Capelli, no asistió al cumpleaños de su hijo Felipe, donde sí participaron Raimundo, Alessia, Hans y Francisco.

De hecho, fue la propia Cony, la flamante ganadora, quien contó días atrás que no había recibido la invitación.

[ “Ni Pailita se atrevió a tanto”: Jorge trolea a expololo de Skarleth durante transmisión en vivo ]

Pincoya aclara ausencia de Cony en cumpleaños

“Yo no sabía, no tenía idea, no recibí invitación de eso. De todas maneras le escribí por interno a la Pincoyita, deseándole un feliz cumpleaños a su gatito”, contó en aquella oportunidad a Página 7.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Pincoya respondió a la pregunta que le realizó una seguidora.

“Pinco ¿por qué no invitaste a Cony a el cumpleaños de tu hijito?”, le consultaron.

Acto seguido, la tercera finalista del reality aclaró que para ella la fiesta fue toda una sorpresa y fueron sus amigas quienes hicieron la lista de invitados.

“Eso lo organizaron mis amigas con mi hermana, yo no sabía nada, ni quién iba”, contó.

De igual forma llama la atención que sus cercanas dejaran fuera de la lista a una de sus mejores amigas al interior del encierro y priorizaran otros nombres como el de Hans o Alessia.