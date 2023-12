Suro Solar responde a acusaciones de aprovecharse de supuesto romance entre Cony y Pailita

El manager de Constanza Capelli, Suro Solar, desmintió con todas sus letras el supuesto romance que habría tenido la bailarina con el cantante urbano Pailita.

Fue la periodista Paula Escobar quien contó en el live de Instagram Que te lo digo que ambos habrían tenido un pequeño touch and go, pero todo habría terminado luego que el ex de Skarleth Labra, se enterara que el representante de la bailarina estaba lucrando con el supuesto affaire.

“Una fuente muy buena del circulo musical me cuenta que Pailita sí tuvo algo con Cony Capelli. El punto es que este touch and go fue propiciado por Suro Solar, quien luego de eso habría empezado a filtrar un poco esta información y ahí es donde Pailita dice ‘stop’ y se indignó y no quiere saber nada más con Cony Capelli ni Suro Solar”, contó.

Suro Solar desmiente romance de Cony y Pailita

Sin embargo, según el propio Suro Solar , todo sería “farso, farso”.

“Voy a responder solo porque me lo han enviado mucho. Nunca contesto a estos inventos, porque no me parece necesario defenderse de mentiras siempre, pero me están pidiendo que aclare lo siguiente”, escribió en sus historias de Instagram .

Acto seguido, enumeró los cuatro puntos que serían una total mentira.

“Cony no conoce a ese chico. Nunca han coincidido. Nunca han hablando, nunca nada”, aseguró.

Segundo, explicó que “el día que inventaron esto, Cony tenía evento en Concepción. A menos que sepa desdoblarse podría haber pasado”.

Finalmente, se defendió del supuesto aprovechamiento que habría realizado con el mediático romance. Por ello, desafió a que suban las respectivas pruebas.

“Que suban un video mostrando donde supuestamente yo filtro, pantallazos fake puede inventar cualquiera. Sabemos que Cony es libre y se muestra así. No creo que sea algo que ella ocultaría y haría en secreto y eso la gente lo sabe”, cerró con el emoji de una cara llorando de risa, en alusión a los romances de la bailarina.