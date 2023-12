Chama se las quiere cantar claritas a Daniela Aránguiz en Tierra Brava: “¿Dónde dejaste tu dignidad? Recójela, se te cayó”

Este lunes Tierra Brava estuvo marcado por las repercusiones del ingreso de Daniela Aránguiz, que dio origen a discusiones entre ella misma y Luis Mateucci, pero también con Chama, a quien no le ha gustado nada la entrada de la exchica Mekano.

La venezolana ya está planeando lo que le va a responder si Daniela se le acerca. Botota le contó que Daniela Aránguiz ha escuchado en medios de comunicación que con Luis Mateucci habrían tenido relaciones sexuales dentro del reality, ante eso, Chama respondió tajantemente.

“Si ella escuchó eso y vino, imagínate tú ¿tiene amor propio? Pobrecita”, dijo Chama, y luego “Le voy a decir (a Daniela Aránguiz): ‘¿en serio escuchaste eso?, ¿y qué haces aquí? Cero amor propio y dignidad, ¿dónde dejaste tu dignidad? Recójela, se te cayó’”.

Conversación entre Luis y Chama

Por fin, mientras se dirigían a una actividad recreativa con Matías Vega, Luis volvió a hablar con Chama sobre lo ocurrido. Según le dijo, le contó a Daniela “todo lo que tenía que contarle: lo que hice con vos, lo que no hice, todo. No puedo mentir”.

Pero Chama no se lo tomó bien. “¿Para qué le tienes que decir eso? Si nosotros hicimos algo es entre tú y yo. ¿Por qué le tienes que dar explicaciones?”, le enrostró. Ante la respuesta de él de que Daniela le “mueve el piso”, la venezolana se enfadó aún más.

“No me hagas quedar como una estúpida. Si quieres estar ahí, dímelo ahorita. Ella es la que va a decidir, porque te tiene como un perrito desde que llegó. No te puedo respetar de esa forma, yo no estoy para estas tonterías y tampoco mi vida privada la hago pública. Haz lo que quieras, pero yo tengo dignidad. Si dices que te mueve el piso, ¿yo qué te muevo?”, le preguntó.

Tras la discusión, Luis se dejó aconsejar por Junior, quien le recomendó, entre las dos posibilidades, quedarse con Daniela.