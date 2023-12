“No quiero seguir explotando mi cuerpo”: Cony Capelli explicó por qué rechazó ser candidata a Reina de Viña del Mar 2024

El pasado 3 de diciembre, Constanza Capelli se convirtió en la flamante ganadora de Gran Hermano Chile, gracias a la votación del público. Gracias a la popularidad ganada en el encierro, se llegó a especular que la chica reality podría ser parte de las candidatas a Reina de Viña del Mar 2024, sin embargo, la bailarina rechazó esta opción y explicó sus razones.

Fue su manager, Suro Solar, el primero en despejar las expectativas sobre la posible participación de Capelli en el certamen viñamarino: “Lamento ser yo quien los desilusione, pero Cony no será parte de Reina de Viña 2024. Pero estoy seguro de que la verán en muchas cosas más, y estamos contentos con eso”, señaló.

Ahora durante una entrevista en Súbela, Constanza conversó con Natalia Valdebenito acerca de sus planes en la televisión, y también su interés en “generar conciencia en espacios de conversación”.

La bailarina fue directa en señalar que no tiene intenciones de seguir trabajando enfocada en su apariencia. “Rechacé ser reina de Viña. No está mal para quienes les gusta, apoyo que las mujeres hagan lo que quieran, pero yo no quiero seguir explotando mi cuerpo. No quiero trabajar desde ahí”, declaró.

En esa misma línea añadió: “Me carga el término ‘señorita’. A mí me gusta decir lo que pienso, tener mis convicciones. No voy a olvidar quién soy ni de dónde vengo, menos ahora”.

Sin embargo, reveló sus planes de mantenerse en la televisión y confirmó que estaría “cerrando contrato con un canal”.

