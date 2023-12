“No lo quiero seguir romantizando”: Cony Capelli le cerró la puerta a posible romance con Vivi Acevedo

Constanza Capelli, la reciente ganadora de Gran Hermano Chile, sorprendió a sus seguidores al aclarar su vínculo con Viviana Acevedo en el podcast Gran Espía. A pesar de la estrecha amistad forjada durante su tiempo en el reality, Capelli fue clara al cerrar la puerta a cualquier conexión romántica.

En sus declaraciones, Constanza destacó la gran expectación que se ha generado en redes sociales en torno a este “shippeo” entre ella y la futbolista, que lleva por nombre “Vico”. No obstante, afirmó que no considera justo alimentar esas ilusiones. “Creo que hay mucha expectativa y mucha ilusión y creo que también no es justo como seguir alimentándolo”, expresó la ganadora del programa.

Al subrayar la naturaleza de su relación con Viviana, Constanza afirmó que son “amigas, nada más que amigas”, y descartó la posibilidad de que evolucione hacia algo más. Argumentó que ambas están plenamente enfocadas en sus respectivas carreras y proyectos individuales.

La ganadora de Gran Hermano Chile se dirigió directamente a los fanáticos que han alimentado la idea de un posible romance a través de las redes sociales. “No creo que hay que seguir romantizando eso, nosotras somos amigas y muy buenas amigas”, aclaró, desmintiendo las especulaciones.

Reconociendo la estrecha conexión entre ellas, Constanza admitió que hay una atracción física poco convencional, pero enfatizó: “Es una atracción física, pero más allá de eso como una relación o algo así, no lo quiero seguir romantizando”, concluyó la bailarina.