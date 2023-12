“No tenía nada”: Priscilla Vargas reveló en “Tu día” el momento en que pensó dejar el periodismo para ser auxiliar de vuelo

Priscilla Vargas reflotó esta mañana en el programa “Tu día”, de Canal 13, detalles de sus inicios en el periodismo, y la oportunidad en que incluso pensó dejar las comunicaciones para probar suerte como auxiliar de vuelo.

La revelación de la animadora del matinal llegó en medio de los saludos que recibió por su cumpleaños, donde reveló que incluso uno de sus mayores anhelos era trabajar en la señal televisiva de Andrónico Luksic.

El giro de Priscilla Vargas

“Hice la práctica acá, por tres meses, y partí un 19 de diciembre, el día de mi cumpleaños”, inició la conductora, quien contó que su primer gran reportaje televisivo fue el nacimiento del primer bebé en Año Nuevo.

“Era tan aplicada que me quedé toda esa mañana, hasta las 13:00 horas, después de haber trabajado toda la noche anterior”, prosiguió Priscilla, quien detalló que ese día fue cuando conoció a José Luis Repenning, por esos días, haciendo su práctica profesional en Mega.

Precisamente, luego de terminar su práctica, contó Vargas, tuvo la oportunidad de cambiar de profesión debido a las pocas posibilidades que tenía de seguir en Canal 13, y la necesidad de encontrar un trabajo de tiempo completo.

“En ese momento cambiaron todos los jefes, incluso al director ejecutivo del canal. Llegó gente nueva, y no me conocían. Y yo me fui súper frustrada, porque dije ‘pucha, qué lata’, esto es mala suerte, me dio pena”, señaló.

“Resulta que pasaron los meses, y me dediqué a hacer mi tesis, y como en diciembre empecé a buscar trabajo de nuevo, pero no me resultaba. Habían unos programas que había que hacerlos en Viña”, prosiguió Priscilla, quien en ese instante reconoció que “incluso pensé, y lo hice, en postular como auxiliar de vuelo”.

“Postulé a Latam, sí. Porque yo tenía una loca idea, de volar los fines de semana y trabajar, de lunes a viernes, como periodista. Uno es inocente”, sinceró la periodista que estuvo cerca de dar ese paso, considerando que como periodista iba a ganar el sueldo mínimo, y como auxiliar de vuelo el doble más las horas de viaje.

Sin embargo, y luego de una conversación con su madre, recordó, decidió anular su postulación a Latam para dedicarse definitivamente al periodismo, donde finalmente inició su trabajo televisivo en Mega.

