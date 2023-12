¿Ya no son amigas?: Coni Capelli aclaró si aún es cercana a Eskarcita

Constanza Capelli y Eskarcita llegaron juntas, casi que comiendo de un mismo plato, a la final de Gran Hermano. Ambas se acompañaron durante una parte importante del proceso y se conviertieron en paño de lágrimas una de la otra.

De hecho, Scarlette apoyó a la bailarina cuando ella se peleó con su amiga Pincoya, aunque también pelearon, porque en un momento discutieron muy fuerte cuando Cony pensó que la maipucina le estaba mirando a su pololo del reality, Sebastián Ramírez.

Pese a todo salieron muy amigadas de la casa-estudio y todo el mundo pensaba que esta dupla de “Reinas Bellas” seguiría cercana en la vida real. Sin embargo, ahora se les ha visto muy alejadas, tema que le preguntaron a Constanza en el podcast “Gran Espía”.

Ocupadas con sus cosas

“Cuando salimos del reality, obviamente cada una estaba súper ocupada con sus cosas”, partió diciendo Cony para explicar por qué no se les ha visto tan unidas.

“Yo creo que hubo más voluntad con ciertas personas de perdurar con la amistad que con otras, yo creo que eso es súper normal”, aseguró.

“Yo siempre lo he dicho, apoyé a Eskarcita más allá de lo que pasó en el reality, la he apoyado de varias maneras con todo lo que sucedió, con todo lo que no sucedió en los eventos. Yo siempre tiro para arriba a todos mis compañeros, porque según yo, si todos trabajamos en sinergia y nos va bien, nos va ir bien a todos”, dijo, según consignó La Cuarta.

En el fondo, la ganadora de Gran Hermano dio a entender que la amistad depende del interés, que al parecer en este momento no está muy presente.