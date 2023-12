Cony factura, a lo Shakira: Revelan baile de millones que Constanza Capelli ganaría por evento

Un total de 15 eventos agendados tendría en carpeta la flamante ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, contó la periodista Paula Escobar en el live de Instagram Que te lo digo, junto a Sergio Rojas y Luis Sandoval.

Según agregó, gracias a la gestión del manager de los famosos, Suro Solar -quien tuvo en sus filas a Vesta Lugg, Camila Recabarren, Yuli Cagna, Gala Caldirola y Mariela Montero, entre otras- podría recaudar un cifra cercana a los 45 millones de pesos.

Esto, debido al valor que costaría para los centros nocturnos contar con la sensualidad y espectáculo que brinda Cony en cada show, precio que partiría en los tres millones de pesos.

Incluso, Escobar aseguró que el primer evento que realizó la bailarina en Concepción, donde conversó con los asistentes y realizó una coreografía al ritmo de una canción de Jarabe de Palo, habría ganado nada menos que cinco millones de pesos, muy por encima de los precios de sus compañeros de Gran Hermano, quienes no pasarían los dos millones de pesos.

Aunque, no todos los millones irían para el bolsillo de Constanza Capelli, puesto que de cada contratación, el 20 por ciento corresponde para su representante.

“En el que estuvo en Concepción, tengo entendido que fueron $5 millones. Y la tajada de Suro es el 20 por ciento, por evento”, dijo la periodista.

Constanza se baja de Viña

Gracias a la popularidad ganada en el encierro, se llegó a especular que la chica reality podría ser parte de las candidatas a Reina de Viña del Mar 2024, sin embargo, la bailarina rechazó esta opción y explicó sus razones.

“Rechacé ser reina de Viña. No está mal para quienes les gusta, apoyo que las mujeres hagan lo que quieran, pero yo no quiero seguir explotando mi cuerpo. No quiero trabajar desde ahí”, declaró.

En esa misma línea añadió: “Me carga el término ‘señorita’. A mí me gusta decir lo que pienso, tener mis convicciones. No voy a olvidar quién soy ni de dónde vengo, menos ahora”.

Sin embargo, reveló sus planes de mantenerse en la televisión y confirmó que estaría “cerrando contrato con un canal”.