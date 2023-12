“No quiero que sigamos así”: Kathy y Sole intentaron solucionar sus problemas en ‘Como la vida misma’

Enel último episodio de “Como la vida misma”, Kathy (Claudia Pérez) se acercó a Sole (Sigrid Alegría), para conversar y pedirle disculpas, luego de diferencias a causa de sus hijos.

Todo porque Sole se enteró de que Kathy estaba hablando mal de su hija, Carol (Octavia Bernasconi), a quien catalogó directamente como una “mala influencia”.

Pero además, cuando le fue a pedir explicaciones, Kathy repitió sus dichos y agregó además que Carol es una “niña problemática”, a quien quería tener lejos de su hijo, Bruno (Andrew Bargsted).

Intento de reconciliación

Días llevan separadas y por lo mismo Kathy fue hasta la casa de su amiga Sole con el objetivo de pedirle disculpas, ya que desde que se pelearon no se han vuelto a hablar.

“No quiero que sigamos así, de verdad, me siento mal. Me duele la guata (estómago) todo el día y metí la pata (arruiné), me siento lo peor del mundo”, le dijo Kathy a Sole.

Sin embargo, la aludida no se mostró muy convencida de lo que escuchaba. “Estoy entendiendo que estás arrepentida de lo que dijiste, pero eso no cambia lo que piensas. ¿Qué sentirías tú si tú te enteras de que yo opino que Bruno es lo peor para mi hija?”, le preguntó, a lo que Kathy contestó que, probablemente, “no la miraría a la cara”.

“Una cosa es que me pidas disculpas por lo que dijiste. Mira, finalmente, cada uno puede pensar lo que quiera sobre otra persona, y yo no puedo obligar al planeta a que tenga mi misma opinión sobre mis hijos como lo siento yo. Pero tú, ¿te puedes llegar a imaginar lo que se siente que alguien como tú, que la vio nacer, opine que es una mentirosa y una mala influencia para su hijo?”, añadió Sole.

“Me equivoqué amiga, me equivoqué, por favor, perdóname”, insistió Kathy, sin lograr convencer a su amiga.