“Casi me voy pa’l otro lado”: Notera de ‘Contigo en la mañana’ reveló haber sufrido grave problema de salud

No muy bien lo estaba pasando la notera de Contigo en la mañana, Daniela Muñoz, tal como ella misma contó este jueves en el programa.

De hecho, fue durante un despacho que estaba realizando para el matinal de Chilevisión que los animadores del espacio la notaron distinta. “Está más delgada la Dani”, le dijo Julio César Rodríguez al verla.

La periodista contó de inmediato a que se debía su nueva apariencia: “Me vino un bajón. Me dio una gastroenteritis aguda. El lunes a las 4 de la mañana casi me voy pa’l otro lado”, reveló Daniela.

“Desperté con dolor de guata. Perdón que lo diga así, pero boté distintos líquidos, por arriba, por abajo”, añadió como tratando de reírse de lo mal que lo pasó, según consignó Página 7.

Además contó que gracias a su conserje pudo llegar más rápido a urgencias, porque su pololo nunca contestó cuando ella se empezó a sentir pésimo.

“Me llevó volando al centro hospitalario. Ahí me tuvieron que meter suero, ketorolaco, todo. Así que me dieron dos días de licencia y hoy reviví. Menos mal, previo a la Navidad, porque yo me tengo que tomar mi cola de mono el domingo”, aseguró.

“El conserje me llevó en su auto. Me lo ofreció porque vivo sola. No tenía absolutamente a nadie. Llamé al pololo, pero no lo logré despertar”, indicó.

Daniela relató que llamó a más de tres personas cercanas a ella para que la ayudara, pero nadie le contestó. Finalmente se encuentra mejor, tras una licencia que la ayudo a recuperarse y volver a sus labores reporteriles.

