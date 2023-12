“Jorge (Valdivia) me decía que me veía bien, pero después me decía que tenía celulitis”: Daniela Aránguiz y su baja autoestima en el matrimonio

Daniela Aránguiz quiere hablar de su historia en Tierra Brava y por eso, se confesó con Angélica Sepúlveda, a quien le relató cómo fue la separación con su ex esposo, Jorge Valdivia. Según narró, tras separarse conoció a Luis Mateucci y se enganchó de él, pero justamente con el exfutbolista tenían planeado un viaje a Estados Unidos, entonces le dio una última oportunidad.

“Estando allá con Jorge el Año Nuevo peleamos y yo lo caché en actitudes raras, porque se iba al patio a hablar por teléfono. Era porque mientras estaba tratando de volver conmigo, estaba saliendo con otra mujer, y yo todavía no cachaba quién era”, dijo respecto al quiebre definitivo.

“Entonces me hizo un ataque de celos por Luis, que lo odia, y ahí le dije que mejor cortáramos. Él se volvió loco, me decía ‘yo daría la vida por ti’ y todo eso… y se bajó del avión y se fue a la casa de ella”, narró, hablando claramente de la diputada Maite Orsini.

Además, agregó que, tras reiniciar su relación con Mateucci, se sintió por fin amada. “Luis me subió el ego, la autoestima. Porque Jorge me decía que me veía bien, pero después me decía que tenía celulitis”, contó.