Iván Arenas ya piensa en colgar la peluca del Profesor Rossa: “No lo digo con pena, sino que con mucha alegría”

Este fin de semana, Canal 13 ofrecerá una programación especial de Navidad, en donde en el “El Purgatorio” estarán invitados Iván Arenas, Ernesto Belloni y Paty Cofré; y en “Socios de la parrilla” se producirá el gran reencuentro por las pantallas del 13 entre el querido “Profesor Rossa” y su inseparable amigo “Guru-Guru”.

Claudio Moreno llegó a convertirse en “Guru-Guru” y Arenas reflexionará sobre la impronta que el comediante le impregnó al personaje: “Claudio le dio una vida completamente diferente, le dio movimiento, bailó y nos costó ponernos de acuerdo en el lenguaje. Pero nos íbamos todos los días a una sala de ensayo”.

“Todo lo que le pedía, él lo empezó a hacer… era una mezcla de un lenguaje muy especial, era otra manera de hacer la fonética. Y se convirtió en el personaje más querido de Chile”, sentencia.

Colgar la peluca

En tanto, Saavedra le preguntará al recordado “Profesor Rossa” si ha pensado retirar a su icónico personaje. “Sí, he pensado en colgar la peluca, y no lo digo con pena, sino que con mucha alegría, ya tengo 72 años, y a pesar de todo el reconocimiento y éxito que hemos tenido, el carnet manda y la vida manda. He tenido cuatro infartos y un cáncer al colon, no es algo para seguir sobre los escenarios. Uno también tiene que ser respetuoso con uno mismo, en el sentido de parar”, reflexionará Arenas.

Añadirá que “ya está bueno el ‘Profesor Rossa’, que descanse en paz, pero tranquilito, sin aspavientos, no me quiero despedir, no quiero decir ‘nunca más’. La vida te depara muchas cosas y muchas sorpresas”.