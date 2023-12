Notera de “Mucho Gusto” se emocionó al recordar a su abuela tras despacho en aeropuerto: “Desde que nací me fui cambiando de lugares”

Un habitual despacho de fiestas de fin de año del programa “Mucho Gusto” se convirtió esta mañana en un emotivo momento para la periodista Darynka Marcić, quien no pudo contener su emoción al rememorar en el aeropuerto de Santiago las veces en que estuvo alejada de sus familiares, tal como le aconteció a las personas que entrevistó en su arribo al país.

Un par de hermanas que se escaparon al aeropuerto para recibir disfrazadas a su hermano, a quien desde el año pasado no veían por estudios; unos padres que se emocionaron al volver a ver a su hija embarazada, o una mujer que regresó desde España para ver a su hijo, fueron parte de los relatos que Darynka obtuvo en la loza del aeropuerto y que emocionaron tanto a José Antonio Neme como a Karen Doggenweiler en el estudio.

La emoción de Darynka en “Mucho Gusto”

Historias que no sólo llegaron a los animadores, sino que a la propia periodista, quien a medida que se interiorizaba de las historias de sus entrevistados, comenzó a emocionarse, al punto de reconocer a Neme que buena parte de los relatos los sentía como propios ya que en su caso, los viajes y distanciamiento de sus familiares, fueron algo habitual en su infancia y adolescencia.

“El Jose comienza a ponernos en un escenario de qué pasaría si en esa puerta llegan nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en lo terrenal y me acordé que este año falleció mi abuela, mi segunda mamá. ¡Qué eran buenas las navidades con mis tatas!”, inició la periodista, quien en conversación con publimetro.cl expuso los motivos de su emoción en el despacho matinal.

Darynka Marcic. Fuente: Instagram @darynkamarcic.

“Otra cosa que me emocionó fue sentir empatía con todas las familias que estaban esperando. Porque yo desde que nací me fui cambiando de lugares gracias al trabajo de mi papá, entonces me separaba mucho de mis abuelos. Llegó un momento que mis hermanos crecieron y ellos se tuvieron que quedar fijos en un lugar, y así vivíamos constantemente los reencuentros. Las festividades de fin de año siempre tuvieron ese tono de reencuentro”, agregó.

- Comentaste que en enero ibas a vivir una experiencia similar a la de tus entrevistados porque te encontarás con tu hermano y su pareja embarazada. ¿Qué sientes por eso?

- En enero llega mi hermano con mi cuñada. Él hace muchos años que no vive en Chile y resulta que cuando vi a esta chica embarazada abrazarse con sus papás, que no la habían visto hace meses, esperando a su nieto, fue mucho más emocionante aún porque es mi presente, mi realidad. Mi hermano con mi cuñada llegarán en enero y me emociona profundamente poder verlos, aunque sea por unos días. Tuve la opotunidad de viajar en agosto y menos mal, porque de verdad que uno extraña muchísimo, sobre todo en estas fechas.

Darynka Marcic. Fuente: Cedida. (DanielaJAS)

- ¿Cuántas veces pasaste por el trance de arribar a un aeropuerto para ver a tus familiares? ¿Cuánto tiempo pasó en que no los viste?

- Muchas, imagínense que yo me tuve que mover de región y país en seis ocasiones, entre medio uno viajaba para ver a la familia. Tuvimos la fortuna de que el tiempo que más estuvimos separados fue un año. Al principio, uno se las arreglaba, nos movíamos en bus, tren y auto. Viajaban ellos o viajábamos nosotros, pero siempre nos la arreglábamos para vernos. Por eso entiendo cuando vuelves y ya no está el abuelo, o la emoción de una hermana de recibir a su hermano, que la mamá llore siempre que se va un hijo, porque todo eso lo vi desde que nací.