¿Qué pasó con el peto maldito?: Cony Capelli reveló el paradero de esta controversial prenda de ropa

Durante su estadía en “Gran Hermano”, el nombre de Cony Capelli era uno de lo más mencionados en las redes, tanto así que los seguidores del reality de Chilevisión crearon locas teorías sobre una prenda de ropa de la ganadora del espacio.

Hablamos del peto negro, el cual según los fanáticos estaba maldito. Esta conclusión se dio puesto que la bailarina siempre protagonizaba tensos momentos o conflictos cuando llevaba puesta esta polera deportiva.

Ahora, ya estando fuera del encierro hace ya varias semanas, Cony se refirió a esta loca teoría y reveló qué hizo con el peto.

“La mayoría de las peleas que yo protagonizaba (yo) tenía puesto el peto. Entonces decían que el peto estaba maldito”, comenzó reconociendo la bailarina, aclarando que se enteró de todo lo que decían los televidentes en la web.

Tras preguntarse sobre qué pasó con la prenda, la respuesta dejó a todos sorprendidos en el programa “Un Día”: “Lo boté (...) Pero lo boté porque no sabía qué había causado”, explicó.

“Los chiquillos del reality me leseaban (sic) con el peto y yo decía ‘estos cabros… quizás me queda mal’. Entonces no pensé que había causado esto. Cuando me iba a ir del reality lo pesco… ‘maldito peto, muere’. Y lo boté a la basura”, relató la bailarina, explicando que ahora se arrepiente de haber realizado esa acción.