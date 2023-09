“El peto maldito”: Seguidores de Gran Hermano plantean extraña teoría sobre particular prenda de Cony Capelli

El misterio detrás del “peto maldito” en Gran Hermano se tomó las redes sociales. Desde hace algún tiempo, los seguidores de Constanza Capelli, han notado una extraña tendencia: cada vez que la bailarina viste su particular prenda, la casa se sume en el caos y la tensión se dispara.

A través de las redes sociales, la comunidad de seguidores no ha dudado en expresar su asombro y preocupación por esta misteriosa coincidencia. Uno de los usuarios de Twitter, en un acto de humor y superstición, escribió: “Gran Hermano, manda a quemar ese ‘peto’, que se pone loca cada vez que lo tiene puesto”. Esta declaración fue acompañada de una foto que destacaba el mencionado atuendo.

[ “Cuando se entere de que votó por Fran Maira…”: El comentario que se repitió en las redes tras beso de Coni y Fede en la fiesta de Gran Hermano ]

“Cony anda con el peto negro, si no deja la zorra hoy... se romperá la maldición?” y “Cony se ha vuelto a poner el peto de la discordia”, escribieron unas usuarias en la red social X. Y es que no podemos ignorar que, en efecto, los momentos más conflictivos y tensos en la casa de Gran Hermano Chile han coincidido con la presencia de Coni luciendo su peto deportivo. C

Comentarios como “Coni está con el peto, prepárense los que entran” o “Hasta el peto de Coni es más relevante que la F” inundaron las redes sociales.

[ LEE TAMBIÉN: Bailarinas de “El lago de los cisnes” recrearon icónico paso de Pincoya de Gran Hermano: “La amamos” ]

A pesar de que esta teoría sobre el “peto maldito” no puede ser confirmada científicamente, ha generado un debate interesante en las redes sociales. Los seguidores y observadores de Gran Hermano están ansiosos por ver si esta extraña coincidencia se mantendrá con los nuevos ingresos al programa, lo que podría significar más polémicas y momentos de tensión en la casa más famosa del mundo.

Revisa algunos de los comentarios:

volvió el peto genteeeeeee #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/S1n6KYKJvJ — Dani 🚨 VIVIANA AL 3331 (@Danigh9999) September 23, 2023

#LaResistenciaLulo#TheLulosShow La Cony con la regla, peto negro y sueña weas malas con Fede. pic.twitter.com/1ftdJkFlr4 — The Grinch of GH (@ElGrinchChileno) September 23, 2023

Yo hoy cuando puse Pluto y vi que se levantó con él peto 🧍🏻‍♀️#TheLulosShow #LaResistenciaLulo https://t.co/V5nrMXfamr pic.twitter.com/wLQ3nqLaIc — Vane Sepulveda (@defvanne) September 23, 2023

Cony anda con el peto negro, si no deja la zorra hoy... se romperá la maldición? #TheLulosShow #Laresistencialulo pic.twitter.com/j2xnyK52CS — S̷̷o̷̷u̷̷r̷̷C̷̷a̷̷n̷̷d̷̷y̷̷🍬 (@_Shesca_) September 23, 2023