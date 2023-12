Daniel Alcaíno recordó el inicio de su amistad con Iván Zamorano y Carlos Caszely: inspiraron su personaje “Peter Veneno”

Daniel Alcaíno recordó sus inicios con el personaje “Peter Veneno”, el que surge, según su relato, en medio de su tratamiento por quimioterapia, tras padecer cáncer testicular. Según contó el actor en “Podemos Hablar”, corría el año 1999 y se encontraba terminando un ciclo de quimioterapia cuando nació este controversial pero querido personaje, que caricaturizaba a un jugador de fútbol de la Selección Chilena.

“Yo estaba pelado, me estaba saliendo pelito recién”, recordó Alcaíno, cuando en medio del programa proyectaron una fotografía donde se puede ver al actor, junto a Iván Zamorano y Carlos Caszely.

“Ese es el momento exacto en que empieza a surgir un Peter”, reveló, apuntando a la fotografía donde aparece en la casa de Carlos Caszely.

“Esa vez me invitó Caszely a su casa. Yo iba como en el segundo ciclo de quimioterapia, se me había caído el pelo. Y en vez de abrir la puerta Carlos, me abrió la puerta Iván, que en ese tiempo jugaba en el Inter de Milán”, recordó el actor.

Daniel Alcaíno recordó el noble gesto de Iván Zamorano y Carlos Caszely Daniel Alcaíno junto a Ivan y Carlos Caszely. Captura de imagen

“Eso debe haber sido a las 9 de la noche, y yo creo que como a las 5 de la mañana me debo haber ido de la casa de Caszely”, contó. “Después Iván me fue a dejar a mi casa, me regaló una polera que todavía tengo firmada”, rememoró.

El intérprete de “Yerko Puchento” insinuó que a partir de esa noche su personaje tomó mayor forma, tras inspirarse en “Iván”, quien le compartió sus aventuras futbolísticas durante la velada. “Me contaba las cosas de él y yo estaba loco, era como un niño. Imagínate con esos dos cracks”, aseguró.

“Después me hice muy amigo de Carlos. Carlos fue una gran persona. Me llevó a todas partes, me presentó a todos sus amigos”, recordó Daniel.

“Me acogió muy bien”, aseguró, también, sobre Zamorano.