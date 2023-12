Pato Torres recordó su viral beso con la Pincoya: “Me robó el corazón, me lo robó”

El actor Pato Torres visitó los estudios del programa de Vía X animado por Nicolás Larraín, “Not News”, en donde habló sobre el viral beso que le dio a la Pincoya, el cual comenzó a circular a principios de este mes.

“Fue bonito el gesto”, partió el actor de “El Teatro de Chilevisión”, quien aclaró que este beso sucedió durante una función que realizó en la Isla de Chiloé, en el mes de julio, antes que ella ingresará al reality show “Gran Hermano”.

El beso con la sirena

Ella se acercó al actor junto a su celular, ya que era influencer y quería entrevistarlo. Ella le contó que besaba a sus entrevistados, y así fue como se originó este piquito entre Torres y la Pincoya.

“Yo no tenía idea que estaba en un reality. Un día me escribe mi hija por Instagram, mi hija más chica, y me dice ‘papá, ¿tú sabes quién es la Pincoya?’ (...) Es que es fan tuyo”, reveló.

Así que el actor le pidió el Instagram, y logró reconocerla. “Es muy simpática, entre otras, es muy agradable, muy simpática”, aseguró Pato Torres. “Me robó el corazón, me lo robó”, bromeó el actor. Él finalmente la terminó felicitando por su éxito en el reality.