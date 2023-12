Paula Pavic compartió íntimo desahogo en sus redes sociales que apuntaría al Chino Ríos: “Una desilusión tan grande…”

Paula Pavic utilizó su cuenta de Instagram para compartir sus sentimientos tras una desilusión que, según dejó entrever, está relacionada con su separación del ex tenista Marcelo “Chino” Ríos.

En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Paula expresó: “Hoy tuve una desilusión tan grande que no estaba teniendo un día como todos los otros. La verdad es que hoy me vine un poco abajo”.

“Es increíble el dolor que provoca ver la maldad que vive en algunas personas”, sostuvo la ex del Chino Ríos.

[ LEE TAMBIÉN: “Una jugada maestra”: revelan que Paula Pavic se abrió cuenta en OnlyFans con una suscripción superior a los $40 mil ]

Sin embargo, la relacionadora pública destacó que su ánimo mejoró al leer mensajes de apoyo de sus seguidores en Instagram: “Mis lágrimas se convirtieron en lágrimas de emoción. No se imaginan cómo me levantaron y me mostraron que estoy rodeada de más personas buenas. Muchísimas gracias por todo el cariño que me dan a diario”.

Posteriormente, compartió el testimonio de una seguidora que también enfrentó dificultades después de su quiebre matrimonial, revelando una conexión con otras mujeres que atraviesan situaciones similares. La seguidora expresó: “Mi vida dio un giro después de separarme. Pensé que eso era lo peor, pero ahora es una guerra con el dinero. Gracias por encontrarte hace un año, gracias por ser puente para entrar en la educación financiera (...) Gracias por ser como eres y saber que en el silencio muchas luchamos gritando internamente, pero controlamos el externo porque somos madres”.

Paula Pavic Paula Pavic vía Instagram. Captura de pantalla