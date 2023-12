“Es lo que trataré de aportar”: Cristian Riquelme reconoce que vio programas de otros países para animar Top Chef VIP

La carrera televisiva del actor Cristian Riquelme desde su llegada a Chilevisión ha sido como una montaña rusa que solo apunta hacia el cielo, ya que de sus inicios como jurado de otros proyectos del canal, un protagónico en una teleserie y conductor de un bloque en Sabingo, por estos días luce orgulloso su primer animación en solitario en el próximo programa “Top Chef VIP”.

Un gran avance para el currículum de Riquelme, quien asume que este desafío llega porque “estoy abierto siempre a todas las posibilidades”.

El nuevo desafío de Cristian Riquelme

“Soy de la teoría de que la vida es corta”, indica el actor en conversación con pagina7.cl, donde resume que su preparación para conducir el estelar de horario prime “viendo capítulos y programas de otros países”.

“Revisando la formalidad y solemnidad que requiere una presentación así. También conversando con el director, me fue contando qué es lo que quería”, explica.

“He tenido la suerte de desarrollarme bien en mi profesión, que tiene muchas aristas dentro de la comunicación (...) estoy aprovechando una de esas aristas que es la conducción, para explotarlo”, indicó Riquelme, quien valora cada una de las oportunidades que le ha dado el canal propiedad de Paramount.

“Se me dio la posibilidad de ser jurado, traté de hacerlo lo mejor posible y funcionó. Se me dio la oportunidad de animar un programa de viajes, Islas de Chile y funcionó bien. Y la oportunidad de animar, la recogí inmediatamente, porque las oportunidades las tomo”, sinceró Cristian, quien para este nuevo desafío trabajó un aspecto que a la fecha no tenía incorporado en sus anteriores proyectos: la solemnidad.

“Porque la animación es solemne, porque es una competencia y está en juego el nerviosismo y la ansiedad de todos los participantes. Trato de asegurarme siempre del contacto buena onda y eso es lo que trataré de aportar”, dijo.

“No estoy nervioso por mi debut. Estoy contento, estoy feliz, estoy como cuando uno era niño y salía al recreo y conocía compañeros nuevos. La vida se trata de aprender cosas nuevas, cuando pasa eso, se abren universos paralelos llenos de personas nuevas y de cosas entretenidas por descubrir”, puntualiza.

“Siempre los programas nuevos tienen el desafío de cautivar a su audiencia y esa audiencia es exigente. El abanico es extenso, este programa le va bien porque el protagonista es la comida, el que ejecuta bien, un plato de comida pasa adelante, aquí se premia la meritocracia, la atención, concentración y las ganas de aprender. El personaje televisivo queda afuera y quedan solo alumnos que quieren aprender y eso es muy interesante de ver”, concluyó.

