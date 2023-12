“Hablando de ‘colgadísimas’...”: El feroz palo de Luis Mateucci a su excompañera de reality, Camila Campos

El argentino Luis Mateucci volvió a Chile después de estar meses encerrado en “Tierra Brava”, y aparentemente convertirse en uno de los finalistas del programa que tiene la posibilidad de convertirse en el gran ganador del reality de Canal 13.

A puertas de volver al mundo real, Mateucci subió una historia en compañía de Nicolás Solabarrieta, y comenzó hablando sobre lo abrumador que es regresar a su ritmo de vida previo al reality.

En ese mismo video, a pito de nada, le tiró un palo a una de sus antiguas compañeras de “Tierra Brava”, Camila Campos, más conocida como Camilísima, quien fue la primera eliminada y habría tenido una cita con el hijo de Fernando Solabarrieta antes de que éste ingresara al reality.

“Hablando de ‘colgadísimas’... ¿Con quién te vas a quedar ahora? Tenés la cagada. La tiene muy difícil”, le preguntó a su compañero.

“Qué imbécil que eris”, comentó Nicolás a la distancia. “Las cosas que unas inventan por un poco de pantalla, pero bueno. La Guarén la está esperando, yo creo que no hay dudas, ¿o no, Nico?”, agregó Mateucci. “No hay dudas. No hay nada más que decir”, corroboró Solabarrieta.