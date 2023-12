“Se había llevado un buen botín”: Daniel Fuenzalida lanzó una talla sin filtro a Cathy Barriga

Como es de costumbre en el programa de farándula comandado por Daniel Fuenzalida, “Me Late” las tallas iban y venían. Al comienzo del capítulo de este sábado de la versión estelar del espacio, los panelistas recordaron sus navidades pasadas.

El animador le consultó cuál es el recuerdo de su mejor Navidad a Cathy Barriga, y ella contó que fue la vez que le regalaron un par de patines. Fuenzalida señaló que la exalcaldesa patinaba en cuatro ruedas, y ya no en línea, así que la “Robotina” le lanzó que él patinaba en líneas, a modo de talla.

Las risas despertaron en el estudio, y el “Huevo” le contestó que “me gusta porque al día de hoy sigues patinando, buena respuesta”.

Lee más: “Delitos muy graves, consumados y reiterados”: Fiscalía confirma para enero audiencia de formalización en contra de Cathy Barriga

La talla sin filtro de Daniel Fuenzalida

Sin embargo, esa no fue la única talla que se le ocurrió a Daniel, “no quise tirar otra que te pudo haber reventado”, dijo con picardía y malicia en su mirar. “Después de todo lo que he vivido, nada me revienta”, aclaró Barriga.

“No es que te podía reventar, te podías enojar, pero entonces ¿quieres que la tire?”, siguió Daniel sin estar seguro de proseguir con el chiste, la exedil de Maipú dijo que lo hiciera bajo su responsabilidad, y es cuando Fuenzalida la tiró: “Que se había llevado un buen botín”.

Daniel y Sergio Rojas se rieron a carcajadas, pero Cathy Barriga estaba seria sin encontrarle la gracia a la broma de su compañero de programa. “No me hace gracia, es fome po’, era fome”, dijo seriamente Cathy, “¿Se rió alguien acá?”, agregó.

Vale recordar que Daniel Fuenzalida está haciendo referencia al caso en Fiscalía que está investigando a Cathy Barriga por los delitos reiterados de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, por un monto cercano a los 31 mil millones de pesos, durante su administración como jefa comunal.