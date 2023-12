“Entré de novia a Gran Hermano”: Ignacia Michelson confirma romance tras quiebre con Marcianeke

La exparticipante de Gran Hermano, Ignacia Michelson, confesó que tras su ruptura con el cantante urbano Marcianeke, su corazón no tardó en sanar ni encontrar un nuevo amor, revelando que se encuentra pololeando hace varios meses e, incluso, ingresó “de novia” al reality de CHV.

Así lo contó al medio LUN, jactándose que una mujer como ella tiene lista de espera en lo que respecta a pretendientes.

Sobre el galán, contó que es chileno, pero no es conocido. Por lo tanto, prefiere mantener en reserva su identidad.

“No es conocido, así que prefiero no decir quién es. Pero una mujer como yo tiene lista de espera, pues. Termino con uno y viene el siguiente...Lo conozco hace mucho tiempo. Siempre le gusté y como yo siempre he estado de novia, cuando terminé, apareció”.

Según desclasificó, fue al regresar de su viaje a Ibiza que comenzaron la relación, hasta que entró a Gran Hermano.

“Entré de novia a Gran Hermano, pero no lo mostraron. Yo siempre estuve de novia, lo dije varias veces, pero obviamente esa parte no la mostraron. Yo aparecía como soltera dentro del encierro”.

Además, indicó que para formalizar la relación espera el anillo de compromiso, sino, no se puede comprometer.

Finalmente, como posible indirecta para Marcianeke, destacó que su nueva pareja de 30 años es un hombre seguro, resuelto, que no la juzga y es para nada celoso.

Ignacia Michelson: “No peleo por hombres”

Días atrás la exparticipante de “Gran Hermano”, Scarlette Gálvez, reveló que tuvo una aventura con un artista urbano durante la fiesta Bresh.

Según los rumores y conclusiones de los fanáticos todo apuntaría que se trataría del expololo de Ignacia Michelson, Marcianeke, y en este contexto es donde la chica reality se refirió a este encuentro.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la ‘reina bella’ se sinceró sobre esta situación.

“¿Qué opinas de lo que hizo Eskarcita de meterse con tu ex?”, le consultó un usuario. A lo que Michelson contestó: “Yo no opino… ¡Cada uno con sus cosas claras, pues!”, contestó la influence.

Acto seguido, otra persona le preguntó lo mismo y profundizó un poquito más: “La verdad no tengo nada que opinar. Si lo hizo o no, no es mi problema. No peleo por hombres”.

Posteriormente, un seguidor la cuestionó por hablar de su expareja, haciendo alusión a que aún no superaba el romance con el cantante urbano.

“Obvio que voy a responder, si fue parte de mi vida, pero te recuerdo que me fui a Ibiza a los dos días de terminar. Ahí se olvida y supera todo, jajajá”, cerró Nacha.