Camilísima no da crédito a ninguneo de Guarén: “Me dio pena. Pensaba que éramos amigas”

Valentina Torres quizás no suene mucho, pero sí, “Guarén”. La participante de ‘Tierra Brava’, se refirió a su romance con Nicolás Solabarrieta y de pasó, salpicó a Camilísima, la primera eliminada del reality de Canal 13.

En conversación con Página 7, dijo que “el romance con Nico surgió los primeros días del reality. Los de la casa habían hecho un curriculum de él y me decían que él venía para que estuviéramos juntos. Ya la gente de la casa nos estaba poniendo todas las fichas para que esta relación funcionara”.

Por otra parte, Guarén fue consultada por los dichos de Camilísima sobre Nicolás Solabarrieta, quien comentó que le gustaba el deportista hace 15 años y que tuvieron un affaire fuera del reality justo antes de entrar a “Tierra Brava”.

“Camilísima no es nadie, creo que ni siquiera me importa esta pregunta”, respondió con sinceridad.

“No tengo idea qué habrá dicho, pero no es nadie. A mí me importa el presente y jamás me van a afectar las cosas que se digan desde afuera, porque me importa poco y nada”, agregó tajante en el diálogo con el medio.

Camilísima responde

La periodista, quien fue la primera eliminada, conversó con AR13, y lamentó las palabras que emitió, quien creía su amiga.

“Me enteré ayer mientras estaba en los premios de Like Media. Me sorprendió, me dio pena. Pensaba que éramos amigas. Me sentí un poco tonta porque le había hablado hace poco por algo personal. Pensé que todo estaba bien”, dijo la influencer.

“Puede que yo no sea nadie en la vida de un hombre, pero eso no me invalida como persona. Todos somos alguien netamente por el hecho de existir y solo creo que no debemos permitir que se aplaudan declaraciones destructivas de ese tipo. Pienso que no está bien”, lamentó.