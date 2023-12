“Ya firmé”: Constanza Capelli aseguró que ya tiene nuevo contrato con un canal

Pasando por la alfombra roja de unos conocidos premios, Constanza Capelli, respondió a todas las preguntas que le hicieron, en especial aquella que tiene que ver con sus futuros proyectos televisivos, los cuales van más que bien encaminados, porque según ella, ya está lista como figura de un canal nacional.

Así lo reconoció la ganadora de Gran Hermano, quien juró haber firmado un millonario contrato televisivo, con el que espera continuará su carrera en los medios.

“Ya firmé”, confesó la joven ante el asombro de las personas que la escuchaban y que le preguntaron de inmediato de que se trataba este nuevo trabajo.

“No puedo decir nada, eso es sorpresa. Déjense sorprender, como dice mi reina bella, Nachita. Lo dije desde un principio, las comunicaciones es lo que más me gusta y apasiona, poder estar cerca de la gente y los espacios de conversaciones también”, agregó bien entusiasmada.

“Es algo que me gusta mucho y es un camino del que tengo que aprender. Si bien gané un programa, eso no significa que no tenga que trazar este camino de a poquito y aprendiendo de esto, que seguro se viene hermoso”, finalizó diciendo con esperanza en ese futuro trabajo que ya tiene en sus manos.

