La polémica que no alcanzó a ser polémica: Discusión en redes por Miguelito aplicando bloqueador a Fran Undurraga

Esta trató de convertirse en una polémica, pero finalmente no, quedó sólo en un intento. Y es que Miguelito ha protagonizado distintos hechos en los que lo han acusado de hasta pervertido. Aseguraron que se metía entre los matorrales de Tierra Brava para mirar a sus compañeros, a eso se sumó el beso que le robó a Fran Undurraga, etc.

Pero esta vez un video en donde aparece aplicándole bloqueador, precisamente a la modelo, provocó varias reacciones de los televidentes del reality de Canal 13.

El comediante pasa la crema por la espalda de Fran, pero también por los glúteos, aunque es con consentimiento. Ella es la que le pide que le aplique el bloqueador por cada zona.

Así se puede ser en el video:

La polémica que no alcanzó a estallar

“Oye pero si la fran le pide y no lo molesta que alegan ustedes?”, es este tipo de comentarios que lanzaron en defensa, esta vez, de Miguelito. “Que polemica si ella se esta dejando poner bloqueador”; “Creo que esta vez es con consentimiento por parte de ella. Ya el beso del otro día no”, manifestaban también.

Pero hay otros que definitivamente no le dejaron pasar este episodio y se me preguntan hasta por la esposa del participante. “Miguelito = viejo verde”; “Yo creo que pata en la rajá nomas, yo fuera su señora le mando a decir que se valla a la mierda jajajaja”; “Ya no me agrada Miguelito”; “A S Q U E R O S O!! 🤮pobre de su señora”.