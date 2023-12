“Las Indomables” llegaron a su fin y Patricia Maldonado repasó a hija de famosa amiga: “Por respeto a su madre no la mandé a la conch...”

El programa de YouTube de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, “Las Indomables” llegó a su fin. Y en el último episodio fue la hora de los balances, resúmenes, lo bueno y lo malo.

En este contexto, “La Maldo”, recordó un momento en particular, cuando se refirió a Daniela Vega. “En estos cuatro años he conocido el victimismo en su máxima expresión. Todos son víctimas, todo era mal visto, todo era una ofensa. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo dije ‘bueno, si me quiero creer plátano, seré plátano’? ¿Te acordai de la media cagá que quedó? Los hueones tarados se ofendieron”, dijo, en declaraciones recogidas por La Cuarta.

En ese marco continuó hablando de la polémica, y en ningún momento entregó nombres. “Hubo gente del espectáculo que se atrevió a pegar. Y una cabra dijo ‘estas viejas de mierda no saben nada’. No le contesté en esa oportunidad, a esa chiquilla, por una razón, porque la conozco de chica”.

“Más bien la conocí en la guata de su madre, y por respeto a su madre no la mandé a la conch... y pude haberle dicho tantas cosas. Hasta eso llegamos, la ofensa era tremenda”, dijo.

¿A quién se estaba refiriendo? Todo indica que a Kel Calderón, hija de su amiga Raquel Argandoña, quien mencionó el término acuñado por Maldonado: “heterofobia”.

En esa oportunidad la influencer escribió en su cuenta de “X”: “Heterofobia po WN, la PERSO”.

Y además agregó: “Que increíble la envidia que puede generar en otras personas una mujer hermosa, talentosa con tremenda trayectoria y garra como Daniela Vega”.

Todo esto respondiendo a los argumentos de Patricia Maldonado, quien aseguró que “perdón, perdón, a mí me criticaron por decir que este caballero que se ganó un Oscar, cómo se llama…Daniel Vega….yo dije que es un señor, es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero”.