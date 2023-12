“No es tan fácil llegar a mi corazón en este momento”: Gala reveló experiencia en citas a ciegas

La española Gala Caldirola se sinceró respecto a su presente amoroso, confesando que no será fácil volver a abrir su corazón, tras la separación con su marido Mauricio Isla y el mediático affaire que tuvo con el también futbolista Mauricio Pinilla.

Así lo contó en entrevista con el medio LUN, luego de participar en un programa de citas a ciegas, “24 horas para enamorarte”, durante su estadía en España, país donde vive junto a su hija Luz Elif.

Si bien, los cuatro participantes del programa hicieron su máximo esfuerzo por conquistarla, ninguno logró cautivar su corazón. Aunque, reconoció, que el formato del programa tampoco permitió poder conocer a los galanes más a fondo.

Gala Caldirola participó en programa de citas a ciegas

“Esto es simplemente dos días de grabación donde se hacían seis capítulos, era poquito tiempo también de convivencia, pero en el fondo no tenías tanto tiempo para profundizar con la gente. Entonces creo que eso lo hacía igual un poquito más superficial”, aclaró.

De igual forma, en el poco tiempo que tuvieron para conocerse, reconoció que no logró congeniar con ellos, a pesar que sí los encontraba atractivos. Esto, porque debido a sus antiguas experiencias, estaría más fría respecto al amor.

“Alguno, en un inicio, me pareció muy guapo, otro de ninguna manera iba a cuadrar conmigo, lo sabía del minuto cero, pero finalmente no fue suficiente el tiempo como para poder decir: ‘ok, me doy una oportunidad con alguno de ellos’. El programa me encontró un poco dura, un poco más fría de lo que fui. Siempre fui una persona que se entregaba, que se abría al amor con mucha facilidad, porque siempre he creído en el amor y he sido muy romántica”, explicó.

“Estoy un poquito más cerrada, más cauta. No es tan fácil llegar a mi corazón en este momento. Puede ser por todo lo vivido ¿no? A medida que vas teniendo relaciones y van saliendo bien o mal, uno va aprendiendo y poniéndose más selectivo”, confesó.

De igual, insiste en que está dispuesta a volver a enamorarse.

“Aun así, no me cierro a la posibilidad de encontrar una persona que valga la pena. No estoy cerrada, pero sí estoy complicada. Creo que me va a costar volver a conectar con alguien, porque estoy en un momento de mi vida bastante egoísta. Ahora... nunca digas nunca”, agregó la influencer.

Respecto al hombre ideal, fue clara en sus peticiones.

“Tendría que ser una persona que me diera la libertad de ser quien soy, que no tratara de cambiarme, porque creo que al final cuando dos personas logran ser genuinas y ser honestas, al cien por cien, el uno con el otro, y así se enamoran, es muy fácil que eso funcione. Creo que los seres humanos tenemos la tendencia a modificar nuestra personalidad para encajar con otros y eso al final termina siendo un fracaso”, sentenció.