“Seguí mi corazón...”: Arturo Longton aclara motivos de su quiebre matrimonial tras paso por Tierra Brava

Una verdadera declaración de amor realizó Arturo Longton en su cuenta de Instagram, confesando que su compañera de Tierra Brava, Shirley Arica, lo flechó hasta lo más profundo de su corazón. Eso sí, descartó que ella fuera la responsable de su separación matrimonial.

Así lo contó en sus historias, dejando en claro que en la separación con su esposa no hubo terceras personas involucradas.

“Ahora podrán entender porque estuve cojeando hasta el día de hoy, y aún así le metí huevos... Destruido en la parte física y emocional... El stress brutal que viví se manifiesta en lo físico...”, relató.

Si bien, contó que fue una gran experiencia, reconoció que sufrió en cuerpo y alma durante su estadía en la casona en Perú.

“Les aseguro que fueron los meses más intensos de toda mi vida... Cuando llegue el momento les contaré en detalle lo que viví y dejaré en claro que el único responsable de todo lo que sucedió fui yo...”, sincero.

Además, se refirió a su quiebre matrimonial, pidiendo que no se culpe a ninguna persona de su decisión.

“Quiero que quede muy claro que en la decisión de mi separación no hubo terceros, para que no le echen la culpa a nadie, ya que en la sociedad machista que vivimos les encanta dañar a otros... Yo soy el único responsable de mis actos”.

Finalmente, aclaró que todo lo que se verá en pantalla es parte de su personalidad.

Arturo Longton confiesa amor por Shirley Arica

“Podrán ver muchos comentarios desubicados míos, pero soy humano y me equivoco constantemente, pero que no quede duda alguna que seguí mi corazón y contra eso no se puede luchar”.

“A mi nadie me pautea y nadie se atreve a decirme lo que tengo que hacer porque ya me conocen...Ser, no tratar de ser...La autenticidad supera al personaje, es mi lema... Cada uno tiene un rol y no critico al que crea un personaje por que da contenido...

“En mi caso viví de todo, risas, llantos, faltas de respeto de las cuales de algunas me arrepiento.. Y que las cague y me comporte como un weon lo tengo claro, pero enamoré de verdad y no me da vergüenza decirlo”, sentenció.