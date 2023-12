Más de dos metros: Arturo Longton sufrió grave accidente durante competencia en Tierra Brava

El participante de Tierra Brava, Arturo Longton, sufrió una fuerte caída durante la competencia de los nuevos equipos, “Espartanos” (Rojo) y “Linterna Verde”, tal como mostraron en un adelanto del próximo capítulo de reality de Canal 13, siendo sacado en camilla con ayuda de paramédicos.

Todo ocurrió cuando Arturo tuvo que bajar por un tablón que estaba en pendiente, equilibrando una pelota con un palo, pero al querer devolverse en marcha atrás, para comenzar nuevamente, perdió el equilibrio y cayó de una altura de más de dos metros.

Producto de la caída, todo el peso de su cuerpo cayó sobre el hombre izquierdo, además de golpearse la entrepiernas en el tablón, quedando tirado en el suelo de arena ante el fuerte dolor.

“Tenemos un accidente, Arturo Longton, lamentablemente, cae de la rampa. Haremos un alto en la competencia”, dijo la animadora, en el adelanto que mostró el programa de Canal 13.

Esto obligó la intervención médica, quienes colocaron a Longton en una camilla y lo sacaron en medio de aplausos de sus compañeros, quienes intentaron animarlo.

Petición de Arturo Longton

Producto de la emisión del accidente, Arturo Longton realizó una publicación en su cuenta de Instagram, que pudo ser interpretada como un reclamo contra la edición del reality.

“Estuve en un programa que literalmente cambió mi vida para siempre. Tuve una caída que me podría haber costado la vida, me dejó lesionado hasta la mierda y aún así seguí y di la vida por el programa, de eso no hay duda”, parte diciendo en su escrito.

Luego publicó algo mucho más llamativo, ya que expresó que “me estoy divorciando y me enamoré hasta las patas de S.A. Lo único que pido es que hagan una buena edición y que la gente pueda conectarse realmente con lo que pasó”, escribió.