“No puedo seguir con usted”: La desgarradora escena de ‘Como la vida misma’ que dejó llorando a la audiencia

Con el corazón en la mano quedaron varios seguidores de la teleserie Como la vida misma luego de ver el quiebre de la relación entre Malucita y Armando, los queridos personajes interpretados por los talentosos actores Coca Guazzini y Héctor Noguera.

En redes sociales se manifestaron todos quienes quedaron llorando con la emotiva escena, porque Armando decidió terminar con su enamorada para no contarle que tiene Alzheimer, ya que quiere que nadie sepa.

“Pienso que es mejor que no lo sepa nunca. Yo no quiero dejarle un cacho y que ella pase cuidándome los últimos años de su vida”, ya le había dicho él a su amigo Mandolino, que hasta ahora es el único que sabe la noticia.

El triste quiebre

Ya decidido a desplegar su plan, Armando llamó a Malú para conversar con ella y decirle que terminaran.

“Yo la quiero mucho, desde que la vi con su carita tan linda en el taller de cocina. Pero, lamentablemente, no vamos a poder seguir. Lo nuestro se acabó, Malú. Yo quiero terminar con usted”, le lanzó sin anestesia, mientras ella pensaba que todo se trataba de una broma.

“Usted me ha notado que yo no soy el mismo de antes, no puedo seguir ocultándolo. Usted no merece que yo le mienta. Las cosas se han ido apagando entre nosotros. Hay cosas que a uno lo cambian, ¿sabe? Por ejemplo, la muerte de Moncho me ha hecho replantearme todo, pensar que necesito tiempo para mí, para estar solo”, agregó Armando, tratando de expresar una explicación razonable, según consignó Página 7.

Sin embargo, la reacción de Malucita dejó a todos llorando, porque ella evidenció el dolor que le produjo este rechazo de su novio.

“Ayer, cuando me regaló este precioso collar, usted dijo que me quería, que me amaba. ¿Cómo iba a cambiar todo de la noche a la mañana? No lo entiendo… ¿Cómo me pide eso? Yo dejé todo para venir a vivir con usted. Pensaba que nosotros éramos felices. Yo, por lo menos, he sido muy feliz con usted”, le lanzó entre sollozos.

Por lo mismo, y siguiendo su instinto, Malú le pidió a Armando que le dijera la verdad, que ella sentía que le estaba escondiendo algo.

“Ya se lo dije, Malucita. Yo no puedo seguir con usted. Lo único que está pasando es que yo ya no siento lo mismo que antes, y usted no se merece estar con alguien que no le corresponda”, le contestó Armando, lo que provocó un amargo llanto en el perosonaje de Coca Guazzini

Según lo que se pudo ver en el adelanto del capítulo de este viernes, ella empezará a hacer sus maletas para irse de la casa de su enamorado.

"yo dejé mi vida por usted Armando, yo, yo dejé todo, todo para venir a vivir con usted y yo yo pensaba que éramos felices, yo por lo menos he sido muy feliz con usted..." no puedo 😭😭😭😭😭#comolavidamisma pic.twitter.com/z7xOD4066X — Pandax (@PandaxKoalix_07) December 28, 2023

#ComoLaVidaMisma Malú ama con todo a Don Armando, no es justo que se alejen cuando se aman de verdad, estos guionistas lo único que hacen es sufrir a mis personajes preferidos como Paula también 🥺🥺🤧🤧🤧 pic.twitter.com/BZzjohds1f — Cristian Retamales (@CristianReta03) December 28, 2023