“No tiene de dónde colgarse”: Daniela Aránguiz no se quedó callada ante ninguneo de Daniella Campos

Hay que decir que fue Daniela Aránguiz, quien lanzó primero una directa amenaza a Daniella Campos, a quien le dijo sin filtro que podría reemplazarla sin problemas en el trabajo que ella tiene actualmente como panelista del programa Sígueme, de TV+.

“Daniella, cuida tu pega. Voy por tu puesto en ‘Sígueme’”, le dijo Aránguiz a Campos, pero esta le respondió ayer con contundentes palabras en el mismo programa.

“Ponte a la fila, mi amor, porque hay varias que quieren llegar acá. Quiero decirte que para mí tú eres una niña insegura, inmadura, mitómana, insolente, pero lo que más me molesta es que creas que tienes cara de cuica, porque eso sí que no lo tienes”, le dijo sin filtro a través de la pantalla.

Luego, el mismo canal TV+ subió la respuesta de Daniella Campos a sus redes sociales, donde obtuvo miles de comentarios y reacciones de todo tipo, pero una en particular llamó mucho la atención, un mensaje de la mismísima aludida, la ex chica Mekano Daniela Aránguiz.

“Pobre, no tiene de dónde colgarse”, escribió la ex del Mago Valdivia junto a un emoji de una cara llorando de risa, lo cual generó aún más reacciones y una guerra declarada que al parecer no tiene para cuando acabar.

[ LEE TAMBIÉN: “Eres una niña insegura y mitómana”: La feroz respuesta de Daniella Campos a mensaje de Daniela Aránguiz ]