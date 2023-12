“¡Ponte los pantalones!”: Angélica Sepúlveda y Daniela Aránguiz tuvieron un round con Luis Mateucci por sus celos

El argentino Luis Mateucci cayó rendido ante la presencia de Daniela Aránguiz desde el primer día que su expareja llegó a “Tierra Brava”. Ahora retomaron su romance, y con esto, llegaron los celos del chico reality.

En el último capítulo del reality, Daniela fue a una cena que ganó Pamela Díaz y Angélica Sepúlveda que también contó con la presencia de Arturo Longton, Jhonatan Mujica, Fabio Agostini y Futuro. El argentino a la mañana siguiente de la comida, comenzó a comentar este evento con la Fierecilla de Yungay Junior Playboy en la cocina.

“Me contó que fue muy fome, Arturo no habló, el otro menos, dijo que se aburrió y se quedó dormida”, dijo Luis, y Angélica señaló que faltó Pamela Díaz. Ante esto, Mateucci rebatió que “ah, faltó la Pame, no faltaron hombres como la gente. Faltó la Pame”.

“Qué es celoso Luis”

Posteriormente, Luis tras llevarle un café a Daniela, fue a comentar con Daniela la conversación que tuvo con Angélica. “Son fomes, sé que son fomes, pero no echen la culpa porque falta Pamela. No jodan, si no llevan cosas como la gente”, reclamó el argentino.

Daniela le respondió que “yo me entretuve porque Jhonatan es muy simpático, tiene mucho tema de conversación. Qué es celoso Luis”. Desde la puerta su pareja contestó que ella no está acostumbrada a hablar de cómics y películas, que está habituada a hablar de cosas más interesantes.

Por su parte, Sepúlveda le contó a Junior Playboy que la cena estuvo fome porque Daniela no es interesante, estaba todo el rato pensando en Luis. “El premio era para mí y Pamela e íbamos a wear con estos tontos”, aseguró la chica reality. Junior opinó que Daniela debe estar enamorada de Luis, pero no le calzaba esto, y Sepúlveda contestó que el argentino le lava la cabeza a las mujeres.

Lee más: “Lo voy a hundir por lo que le hizo a la Chama”: Angélica Sepúlveda reveló que busca ‘vengarse’ de Luis Mateucci

¡Te alcanza pa’ calcetin!

Luis volvió a la cocina y continuó su ataque a los hombres de “Tierra Brava”, e insistió que les falta temas de conversación, así que exclamó y golpeó la mesa diciendo: “¡Lleven hombres, hombres!”. Esto no le cayó bien a Angélica quien comenzó su ofensiva hacia el argentino.

“¡Ay, él, el superhombre! ¡El súper macho! ¡Ponte los pantalones! ¡Te alcanza pa’ calcetín!”, exclamó Sepúlveda, quien le explicó que la cena se dividió entre dos conversaciones debido a la organización de la mesa. Luis afirmó que eso no le contó su pareja, “yo ni sé qué conversó ella”, le contestó Angélica.

“¡Qué anda averiguando qué conversé y no conversé! Que no ande averiguando y me pregunte a mí”, respondió Daniela. “Si dijiste que no hablaban de nada, el único que dijiste es Jhonatan que tenía un poco de tema”, señaló Luis. “¡No un poco! ¡Mucho tema! ¡Celoso!”, gritó Daniela.

Daniela Aránguiz cerró diciéndole a Botota, “yo no entiendo este tipo de amistades que te sacan celos. Un amigo no se puede poner celoso de sus amigas”. Por otro lado, Angélica le gritó “¡Mateucci está celoso porque te fuiste con dos!”.