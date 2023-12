“Tienes que aceptar que eres súper cizañero”: Chama nuevamente le tuvo que parar los carros a Miguelito tras fuerte crítica

En la noche de este jueves se emitió un capítulo estreno de “Tierra Brava”, en donde se mostró una tensa conversación entre Miguelito y Alexandra Méndez, más conocida como Chama.

Todo habría comenzado luego de que Karla Constant diera a conocer el cambio de equipos, hecho que dejó triste al exMorandé con Compañía.

En este contexto, es donde el comediante se acercó a conversar con la venezolana, ya que ahora tendrán que competir juntos, para contarle lo que piensa realmente de ella.

“Bueno, estamos en el mismo equipo, así que para que después no te vayas con el cuento ni nada (…) llegaste con la actitud muy alta, menospreciando a las niñas”, partió diciendo Miguelito.

“Siempre te crees mejor que todos y me gustaría que fuera de otra manera para que te puedas acoplar con el resto, (aunque) yo sé que a ti no te interesa acoplar con nadie”, agregó.

La respuesta de Chama

Por su parte, Alexandra no se tomó nada de bien estas palabras y le paró los carros a su compañero de competencia: “Yo no hablo ni mal de ti, yo no me meto en nada tuyo. La percepción que tú tienes de mí es totalmente errada porque no me conoces, te caigo mal, y yo siempre te he tratado bien”, mencionó.

“La única vez que te respondí fue porque ya llevo un acumulativo de cosas, somos seres humanos y cometemos errores. Tuvimos un inconveniente, te pedí disculpas y sigues en el mismo tema. No superas los temas”, enfatizó.

Asimismo, la venezolana argumentó que “si me atacan tengo que defenderme, y todos me atacan en grupo (…) hay maneras de comportarse”, expresó.

“Tú tienes que aceptar que eres súper cizañero y a veces te metes en los temas que no te incumben, es absurdo”, le dijo Chama a Miguelito, cerrando la conversación.