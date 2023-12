“Me quitó el pololo”: Carla Ballero desclasificó sendos romances de Maite Orisini

Invitada al programa Zona de Estrellas, Carla Ballero desclasificó un romance de retro farándula entre su hermano Álvaro y la diputada Maite Orsini. Eso sí, cuando los tortolitos estaban en plena juventud.

Fue justamente cuando analizaban el romance de la parlamentaria con el exfutbolista Jorge Valdivia, cuando Carla habló de más, sin querer queriendo, y sacó a la luz el pololo entre el exchico reality, ganador de Protagonistas de la Fama y la exchica Yingo y Calle 7, entre otros programas juveniles.

“A mí me parece que la Maite es más bien, volátil. A ver, la conozco poco, ella salió en algún momento con mi hermano”, comentó al voleo, sin saber que los panelistas no le dejarían pasar tremenda confesión.

“Put... madre. Mi hermano está casado mucho tiempo y todo, ustedes saben, y aparte que son tonteras. Si uno hablara de su historial, imagínate”, contextualizó para luego reconocer que “sí, pololearon”.

Según reveló Carla “sanguchito de palta” todo ocurrió “cuando Álvaro salió del reality. Al tiempo después. Si poh (hace como 20 años). A la Maite, yo ni siquiera sabía que era conocida, todavía. Porque yo la conocía como una niña, yo me acuerdo ‘qué linda’, me acuerdo en la casa de mi hermano. ¿Cachai? Ah, pero ya había pasado harto tiempo de que mi hermano había salido del reality (…) Cuando la cosa empezó a bajar. Ahí la conoció”.

Sin embargo, esa no fue la única confesión, puesto que Carla Ballero aseguró que Maite, además, le quitó a un pololo.

“A mí no me caía nada de bien la cabrita, te digo. No hueona, me cae como el hoyo. ¡Cabra de miércale! Porque además me quería quitar a mi pololo, y lo logró, porque me quitó a mi pololo. Pero no era tan difícil, porque en esa época yo tenía a un pololo muy quitable”, desclasificó.