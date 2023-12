“Mostré una parte súper linda de mí”: Botota Fox habló con cariño sobre su paso por “Tierra Brava”

La comediante Botota Fox no pasó desapercibida durante su paso en el reality “Tierra Brava”. Desde su llegada triunfal en las primeras semanas, a su eliminación y su regreso, a la casa nunca le faltó el humor de Botota, y no está de más decirlo, los conflictos en los que estuvo involucrada.

En conversación con Publimetro, la transformista que tendrá su primer show en el Teatro Caupolicán este 20 de enero, recordó su paso por el reality de Canal 13. “Lo veo bien entretenido, lo veo tal como soy yo, o sea, no podría haber sido mejor que ahí”, comenzó.

“Finalmente, no me conocía como era yo. Además que me mostraron tal y cual yo soy, entonces mostré una parte súper linda de mí en realidad. Como que estoy contento de lo que hice, a pesar de la pelea y todo eso, pero es normal”, comentó.

Lee más: “Cuando podía tiraba veneno”: Botota Fox se fue con todo en contra de Miguelito y lo apuntó como el principal culpable de bullying

El cariño de la gente

Sobre cómo ha percibido la recepción del público, Botota afirmó que ha notado el cariño de las personas. “Del uno al diez, yo creo que un ocho, un ocho de la gente que me quiere y lo demás que son como en realidad gente muy pacata, que nos faltan”, señaló.

“Pero con el otro grupo, yo doy mucho a la señora, a las mamás, y todo eso, y de verdad que me han apoyado mucho. Están contentos, y yo también por lo que me conozco desde pequeño”, cerró la afamada comediante.