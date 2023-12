“Pido perdón”: Tati Farkas aclara preocupantes dichos tras contar que vivía “un infierno”

La hija del empresario Leonardo Farkas, Tati, puso paños fríos a las preocupantes palabras que publicó días atrás en sus redes sociales, al decir que se encontraba “viviendo un infierno”. Ahora, la joven aclaró a qué se refería, descartando cualquier tipo de enfermedad.

“Preocupé a mucha gente y perdón. Lo digo simplemente, no hay que causar alarma, perdón. Ahora entiendo que decir algo tan apasionante, sin decir lo que ha pasado, causa una alarma”, indicó.

“No es mi salud mental, no es endometriosis, no es la temporada, no es atención, no es nada de lo que se ha dicho”, señaló respecto a los comentarios que recibió de sus seguidores.

Según contó, el origen de sus afirmaciones fue producto de lo que le ha tocado ver en su corta vida, pero no en su entorno cercano, sino que respecto a las desigualdades que viven otras personas.

“Soy una persona fuerte, estoy ayudando a mucha gente todos los días, por mucho tiempo, estoy muy agradecida de cada parte de mi cuerpo, de todo. He visto mucho por un tiempo y ha sido difícil, esa es la verdad, porque la vida a veces es brutal, pero le digo gracias a Dios todos los días”, comentó.

Tati Farkas se disculpó por preocupar a seguidores

Por lo mismo, pidió disculpas por la preocupación generada.

“Estoy muy agradecida y tengo mucho amor en mi vida... Perdón, perdón, perdón desde mi corazón si causé una alarma”.

De igual forma, reiteró que sí hay tristeza, pero generada por las situaciones que le ha tocado presenciar.

“Solo quiero decir que sí, hay mucha tristeza, pero hay momentos de felicidad todos los días también, porque siempre tenemos que encontrar eso y tenemos que cuidarnos. Gracias a Dios estoy en una posición en la que puedo ayudar a mucha gente y lo estoy haciendo, y estoy muy orgullosa de mí misma. De verdad me tocó el corazón cuánto se preocuparon de mí”, consignó Página 7.