Polo Ramírez se refirió a su abrupta salida de Canal 13: “No me dieron ninguna razón”

Un fuerte remezón se vivió en el mundo televisivo durante el último día hábil del año, el periodista Polo Ramírez salió de Canal 13 después de 21 años en la señal. En octubre de este año, el conductor de noticias dejó su posición en el noticiero “Teletrece AM”.

En una entrevista con LUN, el comunicador se refirió a este término en su vida laboral. “No me dieron ninguna razón. Lo que pasa es que a mí se me acababa el contrato y simplemente en ese minuto me reiteraron, porque ya lo habían dicho antes, que no me iban a proponer una renovación y que la relación quedaba hasta ahí”, reveló.

Al ser mencionado por la fría y brusca salida, el periodista afirmó que “yo también hubiera querido otras formas, pero no sé. La verdad es que se dio así y ya no le doy más vueltas. Di vuelta la página y estoy pensando en el futuro”.

Lee más: Polo Ramírez finaliza su vínculo laboral con Canal 13 tras 21 años en la estación televisiva

Los proyectos a futuro de Polo Ramírez

Polo Ramírez señaló que está abierto a sentarse con otros medios, pero por este instante está trabajando en la Radio Duna y está escribiendo para la revista Velvet.

“Estoy empezando a desarrollar, junto a otras personas, distintos proyectos no dependiendo de algún medio. Estoy dedicado a construir proyectos más personales”, agregó.

Su visión no está limitada a los medios tradicionales, sino que también está tanteando la posibilidad de desenvolverse en plataformas multimedias. “Estoy mirando en un sentido súper amplio para poder hacer cosas que me entusiasmen y donde me sienta valorado”, señaló el periodista.

“Puede ser Youtube, TikTok, Instagram, puede ser en Twitch, puede ser cualquier plataforma. El contenido hoy se desarrolla en plataformas multimedia y la gente consume contenido en distintas plataformas, uno tiene que estar donde está la audiencia”, continuó.

Finalmente, Polo Ramírez fue consultado sobre qué tipo de programa le gustaría hacer, y el comunicador respondió que “a mí me gustan mucho las entrevistas y la conversación, es por ahí donde estoy explorando más, un programa de conversación y puede ser en televisión, un podcast o Youtube”.