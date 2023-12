“Si tú vas, terminamos”: Paula Pavic reveló en Podemos Hablar ultimátum de Marcelo Ríos

Invitada al programa Podemos Hablar de CHV, Paula Pavic reveló detalles de su matrimonio con Marcelo Ríos, y la actitud irreconocible que adoptó el tenista cuando se separaron y decidieron tomar caminos diferentes. Todo esto, en el capítulo que saldrá emitido el viernes 5 de enero.

Según reveló, Ríos se convirtió en una persona fría y le restringió el uso de la tarjeta de crédito, perjudicando incluso a sus hijos.

[ “Son muy machistas las mujeres”: Botota Fox explicó la mala onda que hay en contra de Chama y habló de su amistad con ella ]

“No es la persona con la que yo he estado todo este tiempo, siento que todo es tan frío, que es como un negocio, como cerrar un negocio”, contó Pavic en conversación con el animador Jean Philippe Cretton.

“(Marcelo) dejó de pagarme todas mis tarjetas en octubre. Y a los niños, que piden comida, les sale que no pueden pedir, porque está bloqueada la tarjeta”, lamentó.

Además, reveló la petición que hizo el exnúmero 1 del mundo cuando se separaron, intentando dejarla sin sus hijos.

“Lo que él ofreció incluía que yo no me quedara con los niños. Me hizo sentir que mis 16 años con él, valían menos que su auto. ‘Desaparece de la ecuación y ahí está lo que te corresponde’”, lamentó.

Marcelo Ríos dio ultimátum a Paula Pavic

Finalmente, Pavic contó el ultimátum que le dio Ríos cuando ella se disponía a salir a un evento, amenazándola con terminar la relación.

“Me llaman mis amigos y me dicen ‘a qué hora nos juntamos’. Yo estaba organizando todo por teléfono. Llegó la hora en que me tenía que ir y fue como ‘¿de verdad no quieres ir?’ y él me dijo ‘no, yo nada que ver ahí, me carga el reguetón’”, rememoró.

“Voy saliendo y me dice ‘si tú vas, terminamos.... Si yo, económicamente, pudiera hacerlo (irse de la casa), me hubiera ido hace rato”, consignó Página 7.