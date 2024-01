Karen Bejarano postula su show para el Festival de Viña: “Quiero vivirlo y sé que me va a tocar”

Karen Bejarano lanzó nuevamente su carrera musical en base a los éxitos con los que se hizo conocida en su paso por el programa juvenil “Mekano”, un hito que espera le permita retomar una de sus grandes pasiones y la lleve a uno de los escenarios donde más desea estar: el Festival de Viña del Mar.

Así lo confesó en conversación con hoyxhoy.cl, donde la rebautizada Karen Paola, el nombre que la acompañó en los inicios de dos mil con el programa “Mekano”, aseguró que se preparará con el objetivo de presentar su show en el escenario de la Quinta Vergara.

Las aspiraciones de Karen Bejarano

“Me quiero preparar para eso, porque la Quinta es un escenario muy importante. Ya lo viví por un par de minutos y es avasallador cómo se siente”, recuerda la cantante, aún emocionada por el éxito que tuvo su presentación en el pasado cierre de la Teletón 2023, precisamente y por primera vez, en el recinto que alberga al mayor festival de la canción nacional.

“Ahora entiendo porqué le dicen ‘El Monstruo’ (ríe). Fue demasiado emocionante, así que quiero vivirlo y me voy a preparar para poder hacerlo el día que me toque, porque sé que me va a tocar”, se juramentó la artista, quien apunta alto con su regreso a los escenarios de la mano de sus icónicos éxitos de hace más de dos décadas.

“Nunca me planteé como una posibilidad volver solamente con una carrera nueva, el hacer como un borrón y cuenta nueva, porque creo que sería muy falso de mi parte dejar a esa Karen que se sacó la cresta de lado, porque gracias a ella estoy donde estoy”, apuntó la cantante, quien en estos meses se ha abocado a relanzar sus canciones junto a una serie de videos que ha publicado en plataformas digitales.

“Agradezco no tener esos videos de antes, no sé si habrían envejecido bien. En cambio ahora lo puedo hacer como yo quiero, soy dueña de mi proyecto y de cómo darle vida a cada una de las canciones. Si le pasó a Taylor Swift. ¿Por qué no me iba a pasar a mí? Si bien son historias distintas, hay una pedida del público para traerlas de regreso. En mi caso, la gente me pidió que esa música estuviera en las plataformas”, agregó Karen Paola, quien promete ampliar su biblioteca musical de redes sociales con más trabajos de su histórico repertorio.

“Tendría que haber invertido en volver a hacer música, pero quizás música nueva no más. Pero era como una deuda muy pendiente que yo tengo con mi público. O sea, era imposible que no estuvieran dentro de mi feed de artista en Spotify o en YouTube o en todas las plataformas musicales que existen ahora”, finalizó.

