La “penita” de amor de Nicolás Solabarrieta por beso entre Guarén y Jhonatan Mujica: “No te lo hubiese hecho”

En el capítulo de ‘Tierra Brava’ que se emitirá este martes, se podrá ver una tensa conversación entre Nicolás Solabarrieta con Jhonatan Mujica luego de conocer que Guarén y el modelo se besaron en una actividad.

Al enterarse del beso de Valentina Torres y Jhonatan en la fiesta, Nicolás dejará las cosas claras ante los amigos.

“Yo no te lo hubiera hecho a ti, pero no significa que haya estado mal. Uno, es un piquito; dos, con la Guarén no tenemos nada formal; y tres, si ella te lo quiso dar es por algo, creo que tiene la confianza para hacerlo sin que se complique”, le dijo Nicolás a Jhonatan mientras sostenía en sus brazos a La Guarén.

“Yo no hubiera llegado a ese punto (...) no te lo hubiese hecho, para mí una mina que se besa con un amigo ya está, era, no hay chance...”, finalizó tajanemente Nicolás Solabarrieta.

El beso

A Jhonatan le preguntaron quién podría ganar su corazón ahora que se fue Pamela Díaz y el modelo respondió que la Guarén, por ser la mujer con más mente abierta del reality. Fue entonces que “la ratona se acercó” a Jhonatan y le dio un besito.